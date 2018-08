Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 03.08.2018 (hib 567/2018)

Berlin: (hib/STO) Mit dem Ständigen Ausschuss für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit (Cosi) der EU befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3587). Wie die Fraktion darin schreibt, fand am 2. und 3. Juli 2018 in Wien auf Einladung der österreichischen Ratspräsidentschaft ein informelles Cosi-Treffen statt. Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, welche deutschen Vertreter an der Cosi-Sitzung in Wien teilgenommen haben und wie die Punkte auf der Tagesordnung dieser Sitzung lauteten.