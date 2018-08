Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 03.08.2018 (hib 567/2018)

Berlin: (hib/STO) "Gewalt gegen Einsatzkräfte" ist das Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/3607). Darin erkundigt sich die Fraktion, wie viele Gewaltdelikte in den Jahren 2013 bis 2017 gegen Angehörige von Sicherheitsbehörden des Bundes sowie nach Kenntnis der Bundesregierung gegen Rettungskräfte, Feuerwehrangehörige und Polizeibeamte der Länder begangen wurden. Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen Einsatzkräfte nach Kenntnis der Bundesregierung bei Gewaltdelikten in den Jahren 2013 bis 2017 verletzt wurden.