Wirtschaft und Energie/Antwort - 06.08.2018 (hib 568/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung hat Details zur Kohlekommission erklärt. So sollen Plenum und Arbeitsgruppen der Kommission mit dem Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" jeweils ein Mal im Monat tagen. Die Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung und Arbeitsplätzen in den Regionen beziehungsweise Energiewirtschaft und Klimazielen und sollen das Plenum vorbereiten, wie aus der Antwort (19/3485) auf eine Kleine Anfrage (19/3085) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen weiter hervorgeht. Darüber hinaus geht es um Zeitpläne für einzelne inhaltliche Punkte.

Derzeit arbeiten den Angaben zufolge sechs Miarbeiter im höheren Dienst und eine Mitarbeiterin im mittleren Dienst ganz oder teilweise in der Geschäftsstelle. Diese stammen aus verschiedenen Bundesministerien oder wurden von den Ländern entsandt. In der Antwort sind auch die Staatssekretäre aufgelistet, die in einem gleichnamigen Ausschuss der Kohlekommission vertreten sind.