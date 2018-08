Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 06.08.2018 (hib 568/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Die Linke fragt nach Zahlen zu Rüstungsexporten unter anderem nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Auf dem Weg einer Kleinen Anfrage (19/3617) erkundigen sich die Abgeordneten nach den tatsächlichen Ausfuhren im vergangenen Jahr in verschiedene nordafrikanische Länder, in Länder auf der arabischen Halbinsel, in den Nahen Osten und in die Türkei. Gleiches interessiert sie für die erste Halbjahr 2018, genauso wie die Zahl und Art der Reexportgenehmigungen, die die betroffenen Länder gestellt haben.