Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 06.08.2018 (hib 568/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der politisch motivierten Anschläge mit Einsatz von Schusswaffen in Deutschland seit dem Jahr 2000 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/3632). Darin fragt sie ferner, wie viele politisch motivierte Anschläge nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland seit dem Jahr 2000 "unter Einsatz von Spreng-/Brandvorrichtungen beziehungsweise Sprengvorrichtungen" verübt wurden.