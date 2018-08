Finanzen/Kleine Anfrage - 06.08.2018 (hib 568/2018)

Berlin: (hib/HLE) Welche Erbbauzinssätze der Bund nimmt, will die Fraktion der FDP in einer Kleinen Anfrage (19/3603) erfahren. Die Bundesregierung soll auch angeben, ob Daten über die Höhe der Erbbauzinssätze bundeseinheitlich erfasst werden. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage bezeichnen die Abgeordneten das Erbbaurecht als eine Möglichkeit, Grund und Boden für Wohnungsbau und zur Erhöhung der Eigentumsquote zur Verfügung zu stellen.