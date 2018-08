Finanzen/Kleine Anfrage - 07.08.2018 (hib 569/2018)

Berlin: (hib/HLE) Welchen Förderzwecken die 2017 vergebenen Kredite der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit dienen, will die Fraktion der AfD in einer Kleinen Anfrage (19/3638) in Erfahrung bringen. Die Abgeordneten interessiert auch, ob die getätigten Investitionen gesichert waren und nach welchen Kriterien die Förderung erfolgte.