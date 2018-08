Finanzen/Kleine Anfrage - 07.08.2018 (hib 569/2018)

Berlin: (hib/HLE) Ob für die Neuregelug der Grundsteuer für 35 Millionen Grundstücke jeweils eine Steuererklärung abgegeben werden soll, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/3623) von der Bundesregierung erfahren. Die Abgeordneten erkundigen sich auch nach Details aus einem Schreiben von Finanzministern von sechs Bundesländern an den Bundesminister der Finanzen. Darin sollen sie angemahnt haben, die Grundsteuerreform zügiger umzusetzen.