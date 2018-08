Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 07.08.2018 (hib 570/2018)

Berlin: (hib/HAU) In ihrer Antwort (19/3523) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/3087) listet die Bundesregierung "Bauwerke im Zuge von Bundesfernstraßen über nicht elektrifizierte Bahnstrecken" auf. Auf die Frage, ob im Interesse der Planungssicherheit seitens der Regierung die Definition eines elektrifizierten Zielnetzes für das Jahr 2030 vorgesehen ist, heißt es in der Antwort, mit dem Bedarfsplan Schiene liege bereits heute ein Zielnetz der zu elektrifizierenden Strecken vor. Zusätzliche Elektrifizierungen, die mit der im Koalitionsvertrag angekündigten Förderinitiative zur Elektrifizierung regionaler Schienenstrecken gefördert werden sollen, würden ebenfalls öffentlich bekannt gemacht. Diese geplanten Elektrifizierungsprojekte seien durch den Vorhabenträger bei der Planung von Straßenbauvorhaben in die Einzelfallabwägung einzubeziehen, schreibt die Regierung.