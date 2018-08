Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 08.08.2018 (hib 577/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD verlangt Auskunft über die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle. In einer Kleinen Anfrage (19/3503) will sie wissen, in wie vielen Fällen die Antidiskriminierungsstelle in den Jahren 2016 und 2017 tätig werden musste und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Zudem möchte sie erfahren, wie und von wem die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle evaluiert wird.