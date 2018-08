Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 08.08.2018 (hib 577/2018)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Förderung der Publikation "Wir holen uns unser Land und unser Volk zurück. Empfehlungen zum Umgang mit rechtspopulistischen Parteien in Parlamenten und Kommunen" aus Mitteln des Bundesprogramms "Demokratie leben!". In einer Kleinen Anfrage 19/3478) will die Fraktion wissen, in welcher Höhe die Publikation des Internetportals "Vielfalt Mediathek" gefördert wurde. Nach Ansicht der AfD-Fraktion zielt die Publikation auf ihre Ausgrenzung.