Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 08.08.2018 (hib 577/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion fragt nach der Arbeitsmarktneutralität des Bundesfreiwilligendienstes (BFD). In einer Kleinen Anfrage (19/3480) will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) seit 2011 einen neuen Platz im BFD aufgrund eines Verstoßes gegen die Arbeitsmarktneutralität nicht anerkannt hat. Zudem möchte sie erfahren, wie viele Mitarbeiter des Bundesamt mit diesen Prüfungen zuständig sind.