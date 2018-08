Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.08.2018 (hib 582/2018)

Berlin: (hib/CHE) Für die aktuelle Situation und die Planungen der Bundespolizei im Jahr 2018 interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/3707) möchte sie von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie sich der Stellenanstieg auf die einzelnen Direktionen verteilt und wie hoch die Bundesregierung den Personalbedarf an den deutschen Grenzen in den nächsten Monaten einschätzt.