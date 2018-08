Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antwort - 10.08.2018 (hib 584/2018)

Berlin: (hib/SCR) Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) rechnet frühstens für das dritte oder vierte Quartal mit einer Entscheidung über die verkehrsrechtliche Zulassung des Behälters Castor MTR3. Auch die sicherheitstechnische Überprüfung der Nachweisführung in den sicherheits- und sicherungstechnischen Unterlagen im Genehmigungsverfahren zur Aufbewahrung der mit bestrahlten Brennelementen beladenen Behälter im Transportbehälterlager Ahaus läuft aktuell noch. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/3442) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/2776) hervor. Geplant ist, in Ahaus Behälter mit Brennelementen aus dem Abklingbecken des Forschungsreaktors München-Garching zwischenzulagern. Die Linke hatte in ihrer Kleinen Anfrage darauf verwiesen, dass diese Brennelemente hoch angereichertes Uran enthalten.