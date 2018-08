Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 10.08.2018 (hib 585/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung will noch in dieser Legislaturperiode für eine Zertifizierung von Jagdmunition "mit optimaler Tötungswirkung bei gleichzeitiger Bleiminimierung" sorgen. Die Bundesregierung weist in ihrer Antwort (19/3532) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/3306) auf eine Studie hin, in der deutlich werde, dass mit bleihaltiger Munition beschossenes Wild auch in größerer Entfernung zum Schusskanal Blei im Wildbret aufweisen kann. "Für sogenannte Extremverzehrer von Wildbret, für Schwangere beziehungsweise Frauen im gebärfähigen Alter und für Kinder unter sieben Jahren ist ein gesundheitliches Risiko nicht auszuschließen", heißt es weiter.