Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 10.08.2018 (hib 586/2018)

Berlin: (hib/HAU) Ob es zutrifft, dass das Bundesverkehrsministerium den Bau der Ortsumgehung Zirchow (Mecklenburg-Vorpommern) "ausnahmsweise genehmigen wird", will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/3635) von der Bundesregierung erfahren. Die Abgeordneten verweisen in der Vorlage auf Medienberichte, wonach der CDU-Bundestagsabgeordnete Phillip Amthor Gespräche "mit einem Parlamentarischen Staatssekretär" geführt habe, in denen das Ministerium signalisiert habe, die von vielen Einwohnern geforderte Ortsumgehung Zirchow, "die derzeit weder im Bundesverkehrswegeplan noch im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen aufgeführt ist, als Ausnahmefall zu genehmigen".