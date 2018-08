Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 10.08.2018 (hib 586/2018)

Berlin: (hib/HAU) Einen Mangel an öffentlichen Toilettenanlagen auf Bahnhöfen der Deutschen Bahn AG beklagt die Fraktion Die Linke. In einer Kleinen Anfrage (19/3660) wollen die Abgeordneten wissen, inwieweit die Bundesregierung den derzeitigen Stand an öffentlichen Toilettenanlagen auf Bahnhöfen der Deutschen Bahn für ausreichend hält und wo sie kurz- oder auch längerfristig Handlungsbedarf sieht.