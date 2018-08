Inneres und Heimat/Antwort - 14.08.2018 (hib 592/2018)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung kann keine Angabe darüber machen, welche Mitglieder der Bundesregierung einen sogenannten Staatsangehörigkeitsausweis besitzen. Ein Mandatsbezug sei in dieser Frage nicht ersichtlich, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3734) auf eine Kleine Anfrage (19/3516) der AfD-Fraktion. Es gebe auch allgemein kein Register der deutschen Staatsangehörigen, heißt es in der Antwort weiter.