Wirtschaft und Energie/Antwort - 15.08.2018 (hib 594/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die an Bioenergieanlagen gezahlte Flexibilitätsprämie ist seit 2012 stark gestiegen. Wurden 2012 nur 600.000 Euro an die Betreiber gezahlt, so stieg die Zahl seitdem ständig an bis auf 56,5 Millionen Euro im Jahr 2016, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/3697) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der FDP (19/3450). Für das Jahr 2017 seien die Nachkorrekturen noch nicht abgeschlossen.