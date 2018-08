Finanzen/Kleine Anfrage - 15.08.2018 (hib 594/2018)

Berlin: (hib/HLE) Um das Konzept der Deutschen Post zur Entfristung von Arbeitsverträgen geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/3758). Hintergrund ist eine früher gestellte schriftliche Anfrage, auf die es von der Bundesregierung keine Antwort gab, weil sie Sachverhalte von Unternehmen, die auf dem Markt tätig sind, nicht bewerten wollte. Die Abgeordneten wollen jetzt wissen, warum das Bundesfinanzministerium gegenüber Medien sehr wohl eine Bewertung der Kriterien gegeben habe. Das Unternehmen war in die Kritik geraten, weil befristet beschäftigte Arbeitnehmer ab einer bestimmten Zahl von Krankheitstagen keine unbefristeten Arbeitsverträge mehr erhalten. Die Abgeordneten fragen auch nach Vorgaben für die Beteiligungen des Bundes in Bezug auf eine sozial gerechte Beschäftigungspolitik.