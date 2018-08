Finanzen/Kleine Anfrage - 17.08.2018 (hib 598/2018)

Berlin: (hib/HLE) Zu welchen Mehreinnahmen ein neues Messverfahren zur Feststellung des Kohlendioxidausstoßes von Personenkraftwagen bei der Kfz-Steuer führen wird, interessiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/3774). Die Abgeordneten erwarten dazu Beispielrechnung für die zehn am häufigsten zugelassenen Pkw-Modelle. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage wird dazu erläutert, dass der seit 1996 gültige "Neue Europäische Fahrzyklus" (NEFZ) zur Feststellung der EU-Normwerte für Kraftstoffverbrauch und Emissionen ab dem 1. September 2018 bei Neuzulassungen durch den WLTP-Testzyklus (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ersetzt werden soll.