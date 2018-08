Ernährung und Landwirtschaft/Unterrichtung - 24.08.2018 (hib 614/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die Budgetvorgaben für die Verwaltungs- und Verfahrenskosten der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) sind erfüllt und sogar unterschritten worden. Das geht aus einer Unterrichtung der Bundesregierung (19/3383) hervor. In dem gemeinsamen Bericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) heißt es, dass die Kosten für die drei in der SVLFG vereinten Sozialversicherungszweige im Jahr 2016 weniger als 95 Millionen Euro für die landwirtschaftliche Unfallversicherung, weniger als 66 Millionen Euro für die Alterssicherung der Landwirte und weniger als 91 Millionen Euro für die Landwirtschaftliche Krankenversicherung betragen haben. Damit seien die gesetzlich definierten Verwaltungskostenbudgets in allen Sozialversicherungszweigen der SVLFG eingehalten worden. Die Ausgaben für die Landwirtschaftliche Unfallversicherung sowie die Alterssicherung der Landwirte unterschritten die Vorgaben mit je rund 10,5 Millionen Euro, die Landwirtschaftliche Krankenversicherung mit rund fünf Millionen Euro.