Verteidigung/Kleine Anfrage - 28.08.2018 (hib 620/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für die Klimabilanz und die Kosten des taktischen Luftwaffengeschwaders 74 interessiert sich die Fraktion Die Linke. In einer Kleinen Anfrage (19/3889) schreiben die Abgeordneten, die Lärm- und Schadstoffbelastungen durch das Neuburger Jagdgeschwader 74 (JG 74) im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, rund 20 Kilometer west-südwestlich von Ingolstadt gelegen, würden immer wieder in der Presse thematisiert. Die Entfernung der Start- und Landebahnen vom Zentrum der Stadt Neuburg an der Donau betrage nur drei Kilometer. Auch die Kosten für das seit dem 30. September 2013 in Taktisches Luftwaffengeschwader 74 (TaktLwG 74) umbenannte Geschwader der Bundeswehr, das die Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ Eurofighter Typhoon erhalten habe, sei für die Bevölkerung von großem Interesse, schreibt die Linksfraktion.