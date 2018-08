Inneres und Heimat/Antwort - 30.08.2018 (hib 631/2018)

Berlin: (hib/PK) An der österreichisch-deutschen Grenze sind im vergangenen Jahr 13.794 unerlaubte Einreisen sowie 113 unerlaubte Aufenthalte registriert worden. 7.009 Personen wurden an der Grenze zurückgewiesen, wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/3933) auf eine Kleine Anfrage (19/3710) der Fraktion Die Linke schreibt.

Im ersten Halbjahr 2018 registrierten die Grenzbeamten dort 5.265 unerlaubte Einreisen sowie 121 unerlaubte Aufenthalte. Es wurden 2.844 Personen zurückgewiesen.