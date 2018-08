Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 30.08.2018 (hib 631/2018)

Berlin: (hib/PK) Mit rechtsextremen Gruppierungen in der Region Allgäu und Oberschwaben befasst sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/3952). Regional trete insbesondere die Gruppierung "Voice of Anger" in Erscheinung. Die Abgeordneten wollen nun erfahren, welche Erkenntnisse die Bundesregierung über die Szene im Allgemeinen und diese Gruppe im Speziellen hat.