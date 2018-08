Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 31.08.2018 (hib 636/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für den Zustand der Brücken an Bundesfernstraßen und Schienenwegen im Saarland interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/4002) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung erfahren, welche der Brücken sanierungsbedürftig sind und wie sich die Zustandsnoten der Brücken in den letzten fünf Jahren verändert haben. Gefragt wird auch, wie viele Bundesmittel das Saarland seit 2015 über das "Sonderprogramm Brückenmodernisierung" zur Sanierung von Brücken an Bundesfernstraßen für welche Bauprojekte abgerufen hat.