Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 31.08.2018 (hib 636/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Brücken an Bundesfernstraßen in Bayern erkundigt sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/4003) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung erfahren, welche der Brücken sanierungsbedürftig sind und wie sich die Zustandsnoten der Brücken in den letzten fünf Jahren verändert haben. Gefragt wird auch, ob in den letzten fünf Jahren die Mittel für die Sanierung der Brücken in Bayern nach Kenntnis der Bundesregierung ausgeschöpft wurden.