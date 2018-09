Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 05.09.2018 (hib 641/2018)

Berlin: (hib/EIS) Die FDP-Fraktion stellt die "Wolfspolitik" der Bundesregierung in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (19/4063). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, was nach Ansicht der Regierung für ein effektives Wolfsmanagement notwendig ist. Außerdem soll Auskunft darüber erteilt werden, ob die bisherige Ausbreitung des Wolfes in Deutschland bereits zu einem Rückgang der Freilandhaltung von Tieren geführt hat. Auch soll erklärt werden, ob die Regierung plant, in Zukunft Mittel des Bundes zur Übernahme von Kosten für Zäune, Arbeitseinsatz und Herdenschutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.