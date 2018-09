Arbeit und Soziales/Antwort - 07.09.2018 (hib 647/2018)

Berlin: (hib/CHE) Im Jahr 2017 waren 41 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Neueinstellungen befristet, in Westdeutschland waren es 42 Prozent und in Ostdeutschland 38 Prozent. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/4046) auf eine Kleine Anfrage (19/3575) der Fraktion Die Linke. Die Regierung bezieht sich dabei auf Zahlen der IAB-Stellenerhebung und verweist darauf, dass es sich dabei um hochgerechnete Werte aus einer Stichprobe handele.