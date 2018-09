Auswärtiges/Kleine Anfrage - 11.09.2018 (hib 654/2018)

Berlin: (hib/AHE) Nach den Themen des G20-Gipfels in Buenos Aires im Herbst dieses Jahres erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/4079). Die Bundesregierung soll unter anderem darlegen, mit welchen Zielen sie im Bereich der Klima- und Handelspolitik in die Verhandlungen geht und welche Positionen und inwieweit das Treffen Fortschritte zur Lösung der Konflikte in Syrien, in der Ost-Ukraine und des Nordkorea-Konflikt bringen kann.