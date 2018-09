Arbeit und Soziales/Antrag - 12.09.2018 (hib 659/2018)

Berlin: (hib/CHE) Die FDP-Fraktion fordert in einem Antrag (19/4213), die 70-Tage-Regelung bei kurzfristiger Beschäftigung zu entfristen. Diese Sonderregel, nach der eine kurzfristige Beschäftigung statt 50 nun 70 Tage dauern darf, läuft zum Jahresende 2018 aus. Zur Begründung schreiben die Liberalen, die Lockerung der zeitlichen Begrenzung habe nicht zu einer Zunahme der kurzfristigen Beschäftigung geführt und sich in den vergangenen Jahren bewährt. Die Dauer von 70 Arbeitstagen oder drei Monaten entspreche zum Beispiel genau dem Zeitraum, in dem insbesondere landwirtschaftliche Betriebe auf saisonale Erntehelfer angewiesen seien.