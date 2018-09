Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 12.09.2018 (hib 660/2018)

Berlin: (hib/CHE) Nach dem Bundesprogramm Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt fragt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4145). Sie möchte von der Bundesregierung unter anderem Auskunft über die Zahl der Programmein- und Austritte seit 2017, über die Branchen, in denen die Beschäftigung entstanden ist und über den Personalaufwand der Jobcenter erhalten.