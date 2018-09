Finanzen/Kleine Anfrage - 13.09.2018 (hib 665/2018)

Berlin: (hib/HLE) Wie viele Online-Händler aus China und Hongkong in Deutschland ihre Waren anbieten, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/3896) von der Bundesregierung erfahren. Die Regierung soll angeben, wie groß die Zahl dieser Händler ist und wie viele Händler keine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben. Außerdem wird nach den Steuerausfällen gefragt und was die Bundesregierung tun will, um weitere Steuerausfälle zu verhindern.