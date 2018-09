Finanzen/Kleine Anfrage - 17.09.2018 (hib 669/2018)

Berlin: (hib/HLE) Welche Auswirkungen die Wertverluste der türkischen Währung gegenüber dem Euro auf deutsche Kreditinstitute und andere Finanzeinrichtungen haben, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4256) von der Bundesregierung erfahren. So soll die Bundesregierung Auskunft über die Höhe der an Empfänger in der Türkei vergebenen Kredite geben. Gefragt wird unter anderem nach der Entwicklung der Zahlungsbilanz sowie nach Hinweisen auf einen Kapitalzufluss aus der Türkei nach Deutschland.