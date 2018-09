Finanzen/Kleine Anfrage - 17.09.2018 (hib 669/2018)

Berlin: (hib/HLE) Um Risiken, die durch den anhaltenden Kursverfall der türkischen Währung entstehen könnten, geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/4142). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, welche Forderungen Banken, Regierungen und Unternehmen aus der EU gegenüber der Türkei haben. Die Bundesregierung soll zudem das Gefährdungspotenzial durch das finanzielle Engagement in der Türkei einschätzen. Außerdem wird gefragt, mit welchen Maßnahmen die Regierung verhindern will, dass Deutschland für die Risiken französischer und spanischer Banken durch deren Türkei-Engagement einstehen muss.