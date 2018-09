Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 18.09.2018 (hib 672/2018)

Berlin: (hib/STO) Das Interims-Regierungsterminal am Flughafen Berlin-Brandenburg "Willy Brandt" (BER) thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4222). Wie die Fraktion darin schreibt, wird dieses Terminal Presseberichten zufolge noch im Jahr 2018 betriebsbereit sein. Gleichwohl beabsichtige die Bundesregierung, bis zur endgültigen Inbetriebnahme des gesamten Flughafens BER, das Regierungsterminal am Flughafen Berlin-Tegel "Otto Lilienthal" (TXL) zu nutzen.

Wissen wollen die Abgeordneten, ob der Bundesregierung technische Gründe bekannt sind, die einer Inbetriebnahme des Interims-Regierungsterminals vor Fertigstellung des gesamten Flughafens Berlin-Brandenburg entgegenstehen. Auch erkundigen sie sich unter anderem danach, ob sich nach Ansicht der Bundesregierung eine teilweise oder vollständige Verlegung der am Flughafen Berlin-Tegel stationierten Flotte der Flugbereitschaft auf die Flughafenkapazitäten am Standort Tegel auswirken würde.