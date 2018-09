Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 19.09.2018 (hib 676/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Um Unterstützung der Bundesregierung für den Import von Flüssiggas (LNG) geht es in einer Kleinen Anfrage (19/4312) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten verweisen in einem Vorwort auf Presseberichte, wonach die KfW einen kanadischen Projektentwickler in dem Bereich bei der Abwicklung einer Kreditgarantie der Bundesregierung unterstützt. Die konkrete Anlage dieses Unternehmens solle mit Erdgas versorgt werden, das mittels der umstrittenen Fracking-Technologie gefördert wird. Die Abgeordneten erkundigen sich nach einer Stellungnahme zu der Technologie und nach Kreditvergabe-Bedingungen der KfW.