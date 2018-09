Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 20.09.2018 (hib 681/2018)

Berlin: (hib/HLE) Ob die Bundesregierung eine gesetzliche Initiative zur Verringerung von Lebensmittelverlusten für notwendig erachtet, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4323) in Erfahrung bringen. Auch wird nach der Einführung eines Schulfaches Ernährungslehre gefragt. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage heißt es, alleine in Deutschland würden pro Jahr etwa 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen.