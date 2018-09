Arbeit und Soziales/Antwort - 20.09.2018 (hib 682/2018)

Berlin: (hib/PK) In Deutschland ist etwa jeder fünfte Erwerbstätige atypisch beschäftigt. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/4280) auf eine Kleine Anfrage (19/3803) der Fraktion Die Linke schreibt, lag 2017 der Anteil der atypisch Beschäftigten bei 20,8 Prozent, wohingegen 69,3 Prozent der Erwerbstätigen in Normalarbeitsverhältnissen beschäftigt waren.

Zu den atypischen Beschäftigungsformen werden Teilzeitjobs mit 20 oder weniger Arbeitsstunden pro Woche, geringfügige und befristete Beschäftigungen sowie Leiharbeitsverhältnisse gezählt. Atypische Beschäftigungen könnten den Anspruch, den eigenen Lebensunterhalt und gegebenenfalls auch den von Angehörigen voll zu finanzieren, häufig nur bedingt erfüllen. Sie seien jedoch nicht mit prekärer Beschäftigung gleichzusetzen, heißt es in der Antwort weiter.

Der Anteil der atypischen Beschäftigten sei in den vergangenen Jahren stabil geblieben. Mit der höheren Erwerbstätigkeit insgesamt habe es sowohl einen Anstieg bei den Normalarbeitsverhältnissen gegeben als auch bei der atypischen Beschäftigung.