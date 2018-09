Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 20.09.2018 (hib 682/2018)

Berlin: (hib/STO) "Vermeintliche ,Hetzjagden' in Chemnitz am 26. August 2018" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/4313). Wie die Fraktion darin ausführt, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 28. August: "Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab". Wissen will die Fraktion unter anderem, welche "Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab", die Bundeskanzlerin hat.