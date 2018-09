Finanzen/Kleine Anfrage - 27.09.2018 (hib 712/2018)

Berlin: (hib/HLE) Für die steuerliche Behandlung von Tabaksticks, die in sogenannten Tabakerhitzern ("Heat-not-Burn"-Produkten) Verwendung finden, interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/4452). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, wie die gesundheitlichen Folgen des Konsums von Tabak und Rauchprodukten im Tabaksteuergesetz berücksichtigt werden und wie sich die Tabaksteuereinnahmen insgesamt entwickelt haben. Gefragt wird auch, ob die Regierung das Tabaksteuergesetz dahingehend ändern will, dass Tabakerhitzer nicht mehr wie Pfeifentabak besteuert werden müssen.