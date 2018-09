Kultur und Medien/Antrag - 27.09.2018 (hib 714/2018)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will die Freiwilligendienste ausbauen. In ihrem entsprechenden Antrag (19/4551) fordert sie die Bundesregierung auf, gemäß der hohen Nachfrage, zusätzliche 100.000 Plätze in den nationalen und internationalen Freiwilligendiensten zu fördern. Das Taschengeld soll in allen Freiwilligendiensten das gleiche sein. Zudem soll bei seinem Auslaufen das Sonderprogramm "Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug" in alle Freiwilligenprogramme überführt werden.

Zudem wollen die Grünen zusätzliche Anreize für den Dienst in den Freiwilligendiensten schaffen. So soll beispielsweise allen Freiwilligen unter 27 Jahren nach Abschluss der Dienstzeit ein kostenloses Interrailticket zur Verfügung gestellt und Vergünstigungen für Freiwillige in Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie im Öffentlichen Personennahverkehr gewährt werden.