Finanzen/Antwort - 02.10.2018 (hib 720/2018)

Berlin: (hib/HLE) Das direkte Engagement der europäischen Banken in der Türkei ist überschaubar. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/4429) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/4142) mit. Die Regierung bezieht sich dabei auf einen Bericht der europäischen Aufsichtsagenturen. Für einzelne Banken sei das Türkei-Engagement aber nicht zu vernachlässigen und könne somit ein Risiko darstellen. Die von der nationalen Bankenaufsicht BaFin beaufsichtigten deutschen Institute hätten Ende Juni 2018 Kreditforderungen gegenüber der Türkei in Höhe von 9,84 Milliarden Euro gehabt. Drei Viertel davon seien auf Unternehmen entfallen. Die Aufsicht über die signifikanten deutschen Institute obliegt der Europäischen Zentralbank (EZB).