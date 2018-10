Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 02.10.2018 (hib 721/2018)

Berlin: (hib/PK) Die Fraktion Die Linke befasst sich in einer Kleinen Anfrage (19/4519) mit Nebeneinkünften in Bundesministerien und nachgeordneten Bereichen. Den Nebentätigkeiten von Angehörigen des öffentlichen Dienstes seien enge Grenzen gesetzt. Da sie mit der Ausübung hoheitlicher Aufgaben betraut seien, gehe es auch um das Vertrauen der Bevölkerung in die öffentliche Verwaltung.

Die Abgeordneten erkundigen sich bei der Bundesregierung nun detailliert nach Nebentätigkeiten von Beamten und Angestellten in Ministerien und nachgeordneten Behörden in den Jahren 2016 und 2017.