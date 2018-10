Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.10.2018 (hib 726/2018)

Berlin: (hib/HAU) In den Jahren 2012 bis 2017 hat sich nach Angaben der Bundesregierung die Anzahl der stufenfreien Personenbahnhöfe von 3.870 um knapp 6,9 Prozent auf 4.135 Stationen erhöht. Das geht aus der Antwort (19/4495) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/3970) hervor. Die Regierung beruft sich in der Antwort auf Angaben der DB Station & Service AG. Damit seien 77 Prozent der insgesamt 5.365 Stationen stufenfrei, heißt es in der Antwort weiter.