Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 04.10.2018 (hib 727/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Brücken an Bundesfernstraßen in Brandenburg erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4442). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch der Anteil von sanierungsbedürftigen beziehungsweise von als "nicht ausreichend" oder "unzureichend" eingestuften Brücken im Land Brandenburg ist und wann die Sanierung dieser Brücken vorgesehen ist.