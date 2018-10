Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 04.10.2018 (hib 727/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach der Zahl der Neuzulassungen von SUVs und Geländewagen in den vergangenen zehn Jahren erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/4445). In der Vorlage werden zudem die Fahrzeugmodellangebote der SUVs und Geländewagen, ihre Antriebsarten und CO2-Emissionen, die Fahrzeuggewichte, -größen und -leistungen, die Haltergruppen der Fahrzeuge und die Beteiligung der SUVs und Geländewagen am Verkehrsgeschehen erfragt.