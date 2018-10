Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 05.10.2018 (hib 730/2018)

Berlin: (hib/HAU) Für die Finanzierungslage der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) interessiert sich die Fraktion der AfD. In einer Kleinen Anfrage (19/4599) erkundigen sich die Abgeordneten, wieviel Kapital der FBB insgesamt seitens der Gesellschafter - dem Land Berlin, dem Land Brandenburg und dem Bund - zur Verfügung gestellt worden sei und wie hoch das Eigenkapital der FBB ist. Gefragt wird auch, ob aus Sicht der Bundesregierung "die Darlehen an Flughafengesellschaften, an denen der Bund beteiligt ist und für die weitere Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre im Haushalt stehen, noch rückzahlbar sind oder ob diese für den Steuerzahler verloren sind".