Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 05.10.2018 (hib 731/2018)

Berlin: (hib/JOH) Nach dem generellen Fazit der Bundesregierung zu dem vor zehn Jahren ins Leben gerufenen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst "weltwärts" erkundigt sich die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4472). Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, welche konkreten entwicklungspolitischen Erfolge seither in den Ländern des Globalen Südens erzielt werden konnten und was nach Meinung der Bundesregierung die größten Stärken und Schwächen des Programms sind.