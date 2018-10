Sport/Kleine Anfrage - 08.10.2018 (hib 733/2018)

Berlin: (hib/HAU) Ob die Bundesregierung plant, die Sportförderung für die Bundesstützpunkte Kanuslalomsport und Trampolinturnen in Bad Kreuznach zu streichen, möchte die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/4436) erfahren. Die Abgeordneten verweisen in der Vorlage auf eine E-Mail des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) an das Ministerium des Innern und für Sport in Rheinland-Pfalz, wonach die besagten Bundesstützpunkte in Rheinland Pfalz ihre Förderung verlieren sollen.